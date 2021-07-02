По факту торговли ковидными справками в Петербурге и Ленобласти возбудили три дела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Полиция провела проверочные закупки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и выявила три случая торговли поддельными справками с отводами к вакцинации от коронавируса и отрицательными тестами на него. Возбуждено три уголовных дела, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"По всем трем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков)", - говорится в сообщении.

Также полицейские задержали троих курьеров, которые развозили эти справки покупателям.

В ходе операции, которая проводилась в Красносельском и Фрунзенском районах Петербурга, а также в городе Мурино в Ленинградской области, сотрудники МВД установили, что у задержанных можно было купить поддельную справку об отводе от вакцинации за 1,8 тыс. рублей, а также справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус и об отсутствии контакта с инфицированным за 500 рублей.

"Продолжается расследование, направленное на установление и задержание предполагаемых организаторов незаконного бизнеса", - отметили в главке МВД. Также сотрудники устанавливают все эпизоды торговли поддельными документами.