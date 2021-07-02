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Уголовное дело возбудили в Кирове после гибели ребенка в аквапарке

Инцидент произошел 1 июля в аквапарке на улице Грибоедова

КИРОВ, 2 июля. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в связи с гибелью одиннадцатилетнего мальчика во время купания в аквапарке. Об этом сообщили в пятницу в следственном управления СК РФ по региону.

"1 июля около 17:00 в аквапарке, расположенном на улице Грибоедова в Кирове, во время купания утонул одиннадцатилетний мальчик. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть")", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают следователи.

Областная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию соблюдения безопасных условий на территории и в помещениях аквапарка.

По информации ведомства, инцидент произошел в аквапарке "Дружба". "По предварительным данным, мальчик утонул, оставшись без присмотра родителей и контроля работников аквапарка", - говорится в сообщении прокуратуры. На место выезжал заместитель прокурора области Сергей Ломовцев.

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