Источник: обыски проходят у главы департамента потребительского рынка Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Силовики проводят обыски по месту жительства и на рабочем месте директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"У Теларовой проходят обыски. Силовики работают у нее дома и по месту работы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что силовики проводят следственные действия и у ее подчиненных. Обыски связаны с ситуацией на ростовских рынках, деятельность которых была приостановлена. "Их подозревают в бездействии: видели нарушения, фиксировали и ничего не делали", - добавил источник.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

27 апреля на рынках в Аксайском районе Ростовской области прошла проверка. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.