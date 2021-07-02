Еще девять человек попали под следствие по делу о падении кабины подъемника в Италии

РИМ, 2 июля. /ТАСС/. Число фигурантов расследования прокуратуры Вербании по делу о падении кабины подъемника на горе Моттароне в Италии, в результате которого погибли 14 человек, возросло до 14. Об этом в пятницу сообщила итальянская газета Sole 24 Ore.

По ее данным, речь идет о девяти физических лицах и о двух компаниях - Ferrovie Mottarine, управляющей канатной дорогой, и Leitner, заключившей контракт на техническое обслуживание станции.

Ранее в рамках расследования следователи задержали трех человек, позднее они были отпущены.

23 мая при движении подъемника от озера Лаго-Маджоре на севере Италии на гору Моттароне высотой 1,5 тыс. м с 20-метровой высоты из-за обрыва троса рухнула кабина фуникулера, не доехав 200-300 м до точки назначения. В результате погибли 14 человек, включая двух детей. Из 15 человек, находившихся в кабине, выжил только 5-летний ребенок.

Как выяснили следователи, трагедия произошла из-за того, что ранее был отключен механизм экстренного торможения, чтобы избегать блокировки при подъеме. При этом, как сообщали итальянские СМИ, фуникулер, запущенный в апреле после долгого простоя вследствие вызванных пандемией ограничений, работал со сбоями.