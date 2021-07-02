Суд начнет рассматривать дело Соболь о нарушении саннорм 8 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы проведет предварительное заседание по делу экс-юристки ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь, обвиняемой в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Предварительное слушание по уголовному делу в отношении Соболь Л. назначено на 8 июля в 11:00 мск", - сказала собеседница агентства.

Фигурантами дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции, помимо Соболь, стали Олег Навальный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также некоторые активисты ФБК. При этом в отношении ряда фигурантов дела, в том числе Любови Соболь, дело выделено в отдельное производство.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с коронавирусом, которым было вынесено предписание оставаться дома.