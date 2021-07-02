Экс-директора национального парка на Урале осудили за незаконную рубку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Талицкий районный суд Свердловской области приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего директора национального парка "Припышминские боры" Сергея Виноградова, признав его виновным в незаконной рубке на особо охраняемой природной территории. Ущерб от его действий составил свыше 2,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры региона.

"С января 2017 года по декабрь 2019 года Виноградов, являясь директором ФГБУ "Национальный парк "Припышминские боры", <...> организовал и осуществил незаконную рубку лесных насаждений общим объемом 67,3 тыс. куб. м. на лесных участках, относящихся к особо охраняемой природной территории лесного фонда Российской Федерации. Своими действиями Виноградов причинил Российской Федерации ущерб на общую сумму свыше 2,7 млрд. рублей", - говорится в сообщении.

Суд также назначил Виноградову штраф в размере 300 тыс. рублей и лишил права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе на срок два года. С осужденного взыскан материальный ущерб в размере свыше 2,7 млрд рублей.