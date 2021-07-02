В Мордовии обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

ТАСС, 2 июля. Сотрудники правоохранительных органов Мордовии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, принадлежащими действовавшему в Саранске в начале 2000-х годов организованному преступному сообществу, сообщается в пятницу на сайте МВД по республике.

"Сотрудниками МВД по Республике Мордовия, региональных управлений ФСБ России и ФСИН России в нежилом дачном доме заброшенного садоводческого товарищества, расположенного в Саранске, обнаружен тайник с оружием и боеприпасами со следами коррозии. Изъяты и направлены на экспертизу два автомата, четыре пистолета, два револьвера, четыре обреза охотничьих гладкоствольных ружей, одно самодельное оружие, составные части винтовки и большое количество патронов различных калибров и наименований", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, изъятые оружие и боеприпасы принадлежат членам организованного преступного сообщества, действовавшего в Саранске в начале 2000-х годов.