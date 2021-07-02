Суд в Иванове вынес приговор за убийство подростка и укрывательство преступления

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ивановский областной суд вынес приговор двум мужчинам, один из которых в феврале 2020 года убил 13-летнего подростка, а второй присутствовал при преступлении и не сообщил о нем в правоохранительные органы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры по Ивановской области.

"Сегодня Ивановским областным судом вынесен приговор в отношении 35-летнего и 24-летнего жителей города Кохма. Один из них признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), второй осужден по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступления)", - говорится в сообщении пресс-службы.

10 марта 2020 года в лесу у Кохмы Ивановской области было найдено тело 13-летнего подростка. Как установил суд, 23 февраля 2020 года мальчик из Иванова с двумя мужчинами был в гостях у знакомого в Кохме, но хозяин узнал о возрасте ребенка и потребовал его уехать домой на такси, а спутникам предложил проводить ребенка. На улице 35-летний мужчина безосновательно обвинил мальчика в сбыте наркотиков, затем отвел в ближайший лес у кладбища в Кохме и задушил в присутствии 24-летнего мужчины.

"Суд приговорил 35-летнего мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевших - матери и отца погибшего мальчика - взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей каждому. Второму подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. С учетом неотбытого им наказания по ранее вынесенному приговору 24-летний мужчина приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении пресс-службы.