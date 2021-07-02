В Красноярске возбудили первое дело по факту подделки сертификатов о вакцинации

КРАСНОЯРСК, 2 июля. /ТАСС/. Первое уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции возбудили в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"В Красноярске возбуждено первое уголовное дело по факту подделки сертификатов ковидных прививок", - сообщил представитель ведомства.

В ведомстве добавили, что в одной из городских поликлиник проходят обыски. Другие подробности в полиции сообщат позднее.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Красноярском крае зарегистрировано 78,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 70,5 тыс. пациентов выздоровело, 3,9 тыс. человек умерло.