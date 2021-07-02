Суд Москвы 7 июля начнет рассматривать дело блогера Била о ДТП

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 7 июля проведет предварительные слушания по делу блогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль), спровоцировавшего массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Предварительное слушание по уголовному делу в отношении Эдуарда Биля назначено на 7 июля 2021 года в 09:30", - сказала собеседница агентства.

На предстоящем заседании будут разрешены процессуальные вопросы, после чего будет назначена дата рассмотрения дела по существу. Рассматривать дело будет судья Елена Абрамова, ранее осудившая актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом.

Биль обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Решением Тверского суда Москвы блогеру Билу ранее была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему грозит до двух лет колонии.

В прокуратуре сообщили, что Биль ранее привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в 2018 году 33 раза, в 2019 году - 381 раз, в 2020 году - 11 раз.