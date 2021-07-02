Адвокат рассказал, почему Ивана Сафронова не отпускают из СИЗО

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Следователи ФСБ полагают, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, скроется на территории посольства, если будет освобожден из СИЗО. Об этом журналистам сообщил адвокат Иван Павлов, возглавляющий организацию "Команда 29", которая оказывает правовую помощь Сафронову.

"В описательной части решения суда по вопросу продления ареста Сафронову приводится позиция следователя Александра Чабана. Согласно этому документу она состоит в том, что, оказавшись на свободе, Иван Сафронов скроется на территории дипломатических представительств или консульств, а потом при помощи сотрудников зарубежных спецслужб покинет территорию Российской Федерации", - сказал он.

По словам Павлова, защита считает решение Мосгорсуда построенным на недопустимых доказательствах и предположениях. "Следователь не привел никаких доказательств подготовки побега", - сказал защитник.

Ранее Мосгорсуд продлил арест Сафронову до 7 октября этого года.

Советник главы Роскосмоса был задержан утром 7 июля 2020 года возле своего дома на Нижегородской улице, а после арестован судом. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Вину он не признает.