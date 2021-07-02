Боец Артем Тарасов стал фигурантом уголовного дела после инцидента в поезде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Боец ММА и блогер Артем Тарасов стал фигурантом уголовного дела о причинении вреда здоровью средней тяжести после инцидента в поезде из Москвы в Санкт-Петербург, который произошел в конце апреля, сообщил ТАСС сам Тарасов.

"Да, действительно, возбудили уголовное дело. Он [потерпевший] снял побои, как я понимаю, и заявляет, что я его избил", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что 6 июля его вызвали на допрос по данному делу.

Как сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу, дело возбуждено "в отношении гражданина 1990 года рождения по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). "Указанный гражданин на платформе Московского вокзала ударил одного из пассажиров по лицу в апреле этого года. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - сказала представитель ведомства. Имя фигуранта дела в полиции не назвали.

В конце апреля Тарасов сообщал в своем Instagram, что его вместе с другом Никитой Солониным доставили в отдел полиции на Московском вокзале в Петербурге. Затем в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что от персонала поезда, который ехал из Москвы в Петербург, поступило сообщение о драке, а также конфликте на платформе вокзала. После этого блогера с другом задержали и привели в камеру временного содержания, где решили оставить до утра "до вытрезвления".

Первое уголовное дело было возбуждено после инцидента по статье о хулиганстве "в отношении одного из петербуржцев, устроившего потасовку на Московском вокзале". В полиции имя фигуранта дела тогда не уточняли, однако источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что его фигурантом стал Никита Солонин.

Тарасов - известный видеоблогер, на своем канале в YouTube он рассказывает о боевых искусствах и своей жизни.