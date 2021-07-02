Напавших на россиянку киприоток приговорили к условному сроку и штрафу

НИКОСИЯ, 2 июля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Кипр приговорил двух сестер-киприоток из провинции Никосия к двумя месяцам тюрьмы условно и обязал их выплатить штраф в €3 тыс. за оскорбление и совершение нападения почти два года назад на россиянку Светлану Зайцеву. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте медиагруппа Phileleftheros.

По ее данным, вердикт был оглашен в четверг после того, как юридическая служба (аналог генпрокуратуры) обжаловала решение окружного суда провинции Ларнака. Последний признал сестер, имена которых не называются, виновными по 12 пунктам, в числе которых значились домогательство, причинение морального ущерба, расизм и ксенофобия, но обязал каждую из них лишь выплатить штраф в €750.

Верховный суд при пересмотре дела настоял на тюремном заключении, приняв во внимание, что видеозапись нападения была распространена в интернете. Испытательный срок по данному делу составляет три года, в течение которых осужденным нельзя будет совершать никаких правонарушений, которые могли бы повлечь за собой тюремное заключение.

5 октября 2019 года на автостоянке в городе Ларнака уже более двух десятков лет живущая в Лимасоле в прошлом жительница Санкт-Петербурга Зайцева, мать трех детей, стала свидетельницей ДТП: в припаркованную машину, принадлежавшую инвалиду, въехал сдававший задним ходом внедорожник, водитель которого попытался скрыться. Россиянка побежала за нарушителем, размахивая руками, чтобы не дать ему уехать с места аварии, и заставила автомобиль остановиться. Зайцева также достала телефон и стала вести видеосъемку. Когда вышедшие из машины сестры узнали, что Зайцева не является владелицей пострадавшей машины, они набросились на россиянку, в адрес женщины звучали оскорбления в том числе на национальной почве.

Видеозапись инцидента оказалась в интернете и вызвала большой резонанс со стороны кипрской общественности. Личности нападавших установили, и их вызвали в полицию.