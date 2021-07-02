В аэропорту Волгограда по техническим причинам задерживается рейс на Москву

ВОЛГОГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Вылет рейса авиакомпании "Россия" 6416 до Москвы задержан в международном аэропорту Волгограда по техническим причинам до 17:10 мск, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушного узла. По информации ПАО "Международный аэропорт Волгограда", лайнер должен был вылететь в 12:50 мск.

"Рейс авиакомпании "Россия" 6416, который должен был вылететь по маршруту Волгоград - Москва (Шереметьево), отменен по техническим причинам. В аэропорту ожидают резервный борт, пассажиры вылетят в 17:10 мск", - сказали в пресс-службе.