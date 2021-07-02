В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за хищения денег, выделенных на нацпроект

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" во Всеволожском районе Ленинградской области. Как сообщили журналистам в прокуратуре региона, в ведомстве полагают, что почти 4 млн рублей, выделенных на реализацию проекта, было похищено при попустительстве чиновников.

"Установлено, что по результатам исполнения муниципального контракта, заключенного между муниципальным учреждением "Оказание услуг "Развитие", действовавшего от имени администрации муниципального образования "Сертолово", и ООО "Версалия", финансирование которого осуществлялось в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", из 10 млн 350 тыс. руб., оплаченных за выполненные работы, не менее 3 млн 921 тыс. 818 руб. было похищено при попустительстве должностных лиц органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Ход его расследования ведомство поставило на контроль. Имеются ли в деле подозреваемые и какие работы проводились по нацпроекту, в надзорном ведомстве не уточнили.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Цель нацпроекта - улучшение жилищных условий граждан.