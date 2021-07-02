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Пандемия COVID-19

В Челябинской области возбудили дела о подложных справках об отсутствии коронавируса

Шесть граждан ближнего зарубежья предоставили фиктивные справки при оформлении патентов на работу в России

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Полиция в городе Магнитогорске Челябинской области возбудила шесть уголовных дел о предъявлении иностранцами из ближнего зарубежья подложных справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону.

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"Шесть граждан ближнего зарубежья при обращении за оформлением патентов на осуществление трудовой деятельности и вида на жительство в Российской Федерации предъявили медицинские справки об отсутствии коронавируса. В ходе проверки документов установлено, что фактически ПЦР-тест и необходимые анализы иностранцы не проходили. По данным фактам отделом дознания ОП "Правобережный" УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено шесть уголовных дел по ч. 5 ст. 327 "Использование заведомо подложного документа" УК РФ", - говорится в сообщении.

Один правонарушитель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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