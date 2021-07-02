Прокуратура начала проверку аварии в Тамбове, где без воды остаются 63 тыс. человек

ТАСС, 2 июля. Прокуратура Тамбова начала проверку по факту аварии на водоводе, из-за прорыва на котором более 20 часов остаются без воды свыше 63 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры по Тамбовской области.

"Начата проверка соблюдения законодательства о водоснабжении населения, в ходе которой будет дана оценка законности действий ресурсоснабжающей организации и полноты мероприятий по организации обеспечения водой населения. Поставщиком коммунальных является АО "ТКС", которое проводит работы по устранению аварийной ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщал ТАСС, 1 июля около 17:50 мск в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о повреждении водовода диаметром 600 мм, в результате чего без водоснабжения остались 63 214 человек, проживающих в почти четырех тыс. домов разной этажности. На месте аварии ведутся аварийно-восстановительные работы, жителям организован подвоз воды.