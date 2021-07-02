В Тамбове устранили аварию, на сутки оставившую без воды более 63 тыс. человек

ТАСС, 2 июля. Аварийно-ремонтные бригады устранили в Тамбове прорыв трубы, из-за которого сутки без воды оставались более 63 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС в пятницу дежурный диспетчер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тамбовской области.

"Аварию устранили на улице Рылеева в Тамбове, заполняются резервуары и системы. Обещают к 19:00 мск полностью восстановить водоснабжение. Но в некоторых домах с невысокими первыми этажами на них вода уже есть", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС, 1 июля около 17:50 мск в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о повреждении водопровода диаметром 600 мм. В результате аварии без воды остались 63 214 человек, проживающих в почти 4 тыс. домов разной этажности. В течение суток жителям города подвозили воду.