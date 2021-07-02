Мосгорсуд оправдал экс-главу департамента Минобороны по делу о взятке в 12 млн рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил приговор в отношении бывшего директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Максима Куксина по делу о взятке в 12 млн рублей и полностью оправдал экс-чиновника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Московский городской суд отменил приговор Кузьминского районного суда Москвы в отношении Куксина М. А. Суд апелляционной инстанции постановил признать Куксина невиновным по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и оправдать в связи с тем, что событие преступления не установлено. За Куксиным признано право на реабилитацию", - сказали в пресс-службе.

Куксин был задержан и арестован 19 июля 2018 года, он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе предварительного следствия по делу был наложен обеспечительный арест на два жилых дома с земельными участками в Тверской области и два дома с участками в Солнечногорском районе Московской области общей стоимостью около 17 млн рублей, а также на автомобиль и банковские счета. Кузьминский суд снял арест с недвижимого имущества в Солнечногорском районе Подмосковья, принадлежащего отцу обвиняемого, так как не усмотрел, что оно было куплено на деньги, полученные от преступной деятельности Куксина. Автомобиль изъят в доход государства.

Согласно версии следствия, в ноябре 2016 года Куксин, используя служебное положение, получил взятку от своего подчиненного Юрия Ефимова (заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве и получившего реальный срок) в размере 7 млн рублей за его назначение на вышестоящую должность и дальнейшее общее покровительство по службе, угрожая в противном случае уволить его со службы в рамках организационно-штатных мероприятий. Изначально, по данным материалов дела, Куксин вымогал взятку в размере 15 млн рублей. Вину он не признал.

Кузьминский суд приговорил Куксина к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки в размере около 12 млн рублей. В качестве дополнительного наказания суд назначил Куксину штраф в 30 млн рублей и лишил его права занимать определенные должности в госорганах на срок 10 лет. Приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение.