При обрушении декораций в павильоне "Мосфильма" погиб рабочий

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего в съемочном павильоне "Мосфильма" в результате обрушения декораций. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным следствия, днем 31 мая в ходе выполнения мужчиной работ по сборке и установке декораций к кинокартинам в съемочном павильоне, расположенном на западе Москвы, произошло их обрушение", - говорится в сообщении.

В результате рабочий получил травмы и умер в больнице.

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