Мэр Ялты опубликовала предварительный список дворов, поврежденных из-за подтоплений

"Публикую предварительный список дворовых территорий, которые пострадали от потопа. Он сформирован комиссией, в состав которой кроме сотрудников администрации вошли представители Минстроя Крыма, ГКУ "Инвестстрой", управляющих компаний, депутаты городского совета", - написала Павленко.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Более 50 дворов Ялты вошли в предварительный список поврежденных в результате подтоплений территорий города, сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко на своей странице в Facebook в пятницу.

Наибольшее количество поврежденных дворов выявил на улицах Кривошты - 16, Киевской - 11 и Вергасова - 11. "Список не окончательный и будет актуализирован - комиссия продолжает объезд территорий. Прошу ялтинцев активизироваться - сообщайте о территориях, пострадавших от стихии. Обращаю внимание - собирается информация о дворовых территориях, пострадавших от ЧС", - уточнила Павленко.

Мэр также опубликовала список улиц, частично пострадавших от потопа. "И по ним работа продолжается - будет принято решение, где необходим частичный ремонт, а где - полная замена дорожного полотна", - добавила Павленко.

На сайте Роспотребнадзора в пятницу сообщается, что специалисты провели дезинфекцию водопроводных сетей в Ялте. "Продезинфицированы 225 км водопроводных сетей, резервуары чистой воды на водопроводе городского округа Ялта", - говорится в сообщении. Отмечается, что в городе продолжается проведение обследований водопроводных сетей и сооружений. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора следят за качеством морской воды в акватории Ялты, отобрано более 600 проб на санитарно-химические и микробиологические показатели.

В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту.