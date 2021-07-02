В Пермском крае спасатели тушат лесной пожар на площади 12 га

ПЕРМЬ, 2 июля. /ТАСС/. Крупный лесной пожар в Гайнском районе Пермского края был локализован в пятницу на площади 12 га. Также спасатели потушили лесной пожара в Березовском районе на площади 10,8 га, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов.

"Пожар в 25 км от [поселка] Усть-Черная локализован сегодня в 12:00 (10:00 мск) на площади 12 га", - рассказал собеседник агентства. Сильный низовой пожар был обнаружен накануне днем с помощью системы авиамониторинга. Угрозы населенным пунктам нет, причина пожара устанавливается.

Второй пожар ликвидирован в 19:00 (17:00 мск) на площади 10:40. Он был обнаружен 30 июля в Березовском районе на площади 8 га. Причина возникновения - гроза, пострадавших нет.