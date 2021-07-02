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На подводном трубопроводе компании Pemex в Мексиканском заливе произошел пожар

По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине порядка 80 м

МЕХИКО, 2 июля. /ТАСС/. Сильный пожар произошел в пятницу на подводном трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. Об этом сообщил телеканал Televisa.

По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине порядка 80 м. В тушении огня над поверхностью воды задействованы три вспомогательных судна. Сведений о пострадавших или погибших не поступало, необходимости эвакуировать персонал находящихся рядом с местом происшествия добывающих платформ не возникло. Компания пока никак не прокомментировала случившееся.

Инцидент произошел у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Кампече.

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