На подводном трубопроводе компании Pemex в Мексиканском заливе произошел пожар

МЕХИКО, 2 июля. /ТАСС/. Сильный пожар произошел в пятницу на подводном трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. Об этом сообщил телеканал Televisa.
Explosión e incendio de linea subterránea en el Golfo de México a metros de la plataforma Ku Sierra. Ocurrió a las 4 am, intentan con buques soportes que no afecten las temperaturas a la plataforma. ¿te imaginas esto en nuestras costas? pic.twitter.com/NVE38Am2DA— Martín Álvarez (@mgcipo) July 2, 2021
По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине порядка 80 м. В тушении огня над поверхностью воды задействованы три вспомогательных судна. Сведений о пострадавших или погибших не поступало, необходимости эвакуировать персонал находящихся рядом с местом происшествия добывающих платформ не возникло. Компания пока никак не прокомментировала случившееся.
Инцидент произошел у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Кампече.