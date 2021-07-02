Почти все подтопленные из-за паводка районы Новгородской области освободились от воды

ТАСС, 2 июля. Практически все районы Новгородской области, оказавшиеся в зоне подтопления, которое произошло из-за ливней и разлива реки Явони, освободились от воды. Об этом в пятницу вечером сообщил официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков в своем Telegram-канале.

"На территории Демянского и Поддорского районов подтопленных территорий нет. На территории Старорусского района подтоплено три приусадебных участка в н. п. Пинаевы Горки, подтопленных домов нет. Освободились от воды территории в трех деревнях: Волковицы, Луньшино, Борисово", - написал Шестаков.

Представитель губернатора также добавил, что на территории Демянского района остаются поврежденными два участка автомобильных дорог, один в Поддорском. В Старорусском районе подтоплены два моста: автомобильный и подвесной пешеходный.

По данным МЧС, в конце июня в результате подъема уровня воды в реке Явони в зоне подтопления оказались 37 домов, в которых проживают 138 человек, в том числе 23 ребенка, а также 54 приусадебных участка в поселках Демянск, Малые Луки, Большие Луки, Черный Ручей, Филиппова Гора. Подрядными организациями и специалистами ГОКУ "Новгородавтодор" выявлены 16 участков размывов на автомобильных дорогах в Демянском и Холмском районах. Для ликвидации последствий разлива реки привлечено от МЧС России по Новгородской области 45 человек, 11 единиц техники, в том числе три плавсредства. Региональное управление МЧС не исключает, что мощный паводок размыл часть территории местного кладбища в деревне Филиппова Гора и повредил могилы.