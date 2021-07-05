Три муниципалитета Свердловской области затопило из-за сильных дождей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Три городских округа оказались подтоплены в Свердловской области из-за сильных дождей. Главным управлением МЧС по региону развернут оперативный штаб, с жителями муниципалитетов работают психологи, сообщили в понедельник в пресс-службе областного управления ведомства.

"В Свердловской области из-за обильных дождей произошло повышение уровня воды в водоемах и увеличен сброс с водохранилищ. В результате произошли подтопления территорий в Горноуральском, Нижнесалдинском и Верхнесалдинском городских округах. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Свердловской области, развернут и функционирует оперативный штаб", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа подтоплено 20 домов, 74 приусадебных участка и один участок автомобильной дороги. 13 человек, включая двух детей, находятся в пункте временного размещения на базе Николо-Павловского центра культуры - с ними работают психологи МЧС России. Из-за сильного выпадения осадков на территории городского округа произошло размытие трех дамб, предназначенных для создания водоемов мелиорации садоводческих участков в районе поселка Вилюй.

От подтоплений также пострадала территория Верхней Салды. Из-за увеличения сбросов на Исинском гидротехническом сооружении (ГТС) подтопленными оказались 19 домов. Также пострадали 16 домов в Нижней Салде.

В ликвидации последствий дождевого паводка задействовано 119 человек и 41 единица техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.