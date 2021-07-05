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СМИ: в Польше при столкновении автобуса с военным автомобилем пострадали пять детей

В автобусе находились восемь человек, один ребенок в тяжелом состоянии, сообщила радиостанция RMF

ВАРШАВА, 5 июля. /ТАСС/. Перевозивший несовершеннолетних пассажиров автобус врезался на трассе в военный автомобиль на западе Польши. Как сообщает в понедельник польская радиостанция RMF, несколько детей получили ранения.

По данным радиостанции, ДТП произошло на скоростной автостраде в Любушском воеводстве на западе страны. В автобусе находились восемь человек - водитель и семеро детей в возрасте от 11 до 15 лет. По неизвестной причине автобус врезался в припаркованный на обочине автомобиль. Он замыкал военную автоколонну и остановился, включив стоп-сигнал, из-за остановки ехавшего перед ним грузовика, у которого лопнуло колесо.

В результате столкновения пять детей получили ранения. 12-летняя девочка в тяжелом состоянии была отправлена на спасательном вертолете в больницу. Движение по трассе в направлении города Вроцлав заблокировано.

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