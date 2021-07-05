Полиция задержала восемь человек на митинге противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали восемь человек в ходе беспорядков, которые устроили противники ЛГБТ-сообщества в Тбилиси у здания парламента. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении ведомства.

"На данном этапе в административном порядке задержаны восемь человек на основании выявленных правонарушений. В результате проведенных следственных мероприятий были выявлены факты насилия, совершенные в отношении 55 человек, 53 из которых являются представителями СМИ", - сказано в заявлении.

МВД Грузии осуждает насилие, совершенное по мотиву ненависти, в том числе и в отношении представителей СМИ, и проводит все необходимые следственные и поисковые мероприятия по выявлению и идентификации всех лиц, причастных к насильственным действиям, добавили в силовом ведомстве.

В понедельник в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи сторонников традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ фактически напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали до 50 представителей СМИ.

Позже митингующие ворвались в офис организации "Тбилиси прайд", занимающейся защитой прав представителей ЛГБТ, а также устроили погром в здании организации "Стыдно". По факту нападения на журналистов МВД возбудило уголовное дело по статьям "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "Насилие".

На данный момент ситуация на проспекте Руставели спокойная. Проезжая часть по-прежнему частично остается перекрытой для автомобилей. Марш представителей ЛГБТ-сообщества отменен.