Президент Абхазии оценил ущерб от урагана в десятки миллионов рублей

СУХУМ, 5 июля. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный ураганом, который обрушился в воскресенье на Абхазию, оценивается, по предварительным данным, в десятки миллионов рублей. Об этом сказал президент республики Аслан Бжания на совещании, посвященном устранению последствий стихии.

"Согласно предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный ураганным ветром 4 июля, составляет десятки миллионов рублей, и это будет существенная сумма для нашего бюджета", - приводит слова Бжании госинформагентство Абхазии "Апсныпресс".

Ранее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб сообщил, что 95 частных домовладений и 57 высотных домов повреждены во время урагана. По его словам, восстановление одной высотки обойдется в среднем в 5 млн рублей. Кроме того, большой ущерб нанесен энергетическому хозяйству республики.

Президент отметил, что правоохранительным органам будет дано поручение тщательно следить за исполнением ремонтных работ, так как "расходы лягут тяжелым бременем на бюджет республики"’. "Все ремонтно-восстановительные работы должны быть произведены быстро и качественно", - подчеркнул Бжания. Он также сообщил, что власти будут принимать заявления от пострадавших граждан и по мере возможностей оказывать помощь. "В этом будут рассчитывать на президентский резервный фонд", - пояснил он.