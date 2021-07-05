В Сочи шторм повредил около 30 пляжей

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Непогода, обрушившаяся на Сочи в воскресенье и понедельник, стала причиной повреждения около 30 пляжей. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Копайгородский.

"Серьезно пострадали в эти дни около 30 пляжей курорта. Повреждено оборудование и инвентарь, сейчас арендаторы вывозят мусор, который во время шторма вынесло на берег", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава администрации напомнил, что пляжи города пока закрыты в связи с действующим штормовым предупреждением. Он отметил, что специалисты займутся восстановлением зеленых насаждений. На месте поваленных ветром деревьев высадят новые.

За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Туристам рекомендовано воздержаться от купания, экскурсии отменены.