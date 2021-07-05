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В Сочи шторм повредил около 30 пляжей

По словам мэра города Алексея Копайгородского, на пляжах сломано оборудование и инвентарь, также с их территорий вывозят мусор, который вынесло на берег

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Непогода, обрушившаяся на Сочи в воскресенье и понедельник, стала причиной повреждения около 30 пляжей. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Копайгородский.

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"Серьезно пострадали в эти дни около 30 пляжей курорта. Повреждено оборудование и инвентарь, сейчас арендаторы вывозят мусор, который во время шторма вынесло на берег", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава администрации напомнил, что пляжи города пока закрыты в связи с действующим штормовым предупреждением. Он отметил, что специалисты займутся восстановлением зеленых насаждений. На месте поваленных ветром деревьев высадят новые.

За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Туристам рекомендовано воздержаться от купания, экскурсии отменены.

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