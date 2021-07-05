В Зимбабве в ДТП погибли 20 человек

ПРЕТОРИЯ, 5 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли в понедельник на юго-востоке Зимбабве в лобовом столкновении двух маршрутных такси. Об этом сообщила полиция африканской страны.

Авария произошла на отрезке шоссе между поселками Масвинго и Звишаване, приводит информацию из отчета полиции зимбабвийский новостной портал Iharare. У одного из такси лопнула шина и машину вынесло на встречу полосу, где она столкнулась с другим такси. На месте погибли 20 человек, еще трое получили ранения. Власти ведут расследование произошедшего.