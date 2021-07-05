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В Карачаево-Черкессии погиб мужчина при падении автомобиля с обрушившегося моста

В региональном СК проводят проверку в связи с инцидентом

ЧЕРКЕССК, 5 июля. /ТАСС/. Автомобиль упал в реку во время обрушения моста над рекой Кубань в Карачаево-Черкесии, погиб водитель. По данному факту организована проверка, сообщили в понедельник в следственном управлении СК РФ по региону.

"5 июля 2021 года в ауле Каменномост Карачаевского района произошел обвал плиты моста через реку Кубань, расположенного на пересечении улицы Акбаева и переулка Мостовой. В результате обвала в реку упал автомобиль под управлением местного жителя. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесской Республике организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Проведен осмотр места происшествия, работают следователи, криминалисты следственного управления и сотрудники МЧС. В результате поисков при въезде в поселок Мара-Аягъы было обнаружено тело погибшего мужчины.

Ранее в администрации Карачаевского района республики сообщили, что в понедельник произошло обрушение моста через реку Кубань в ауле Каменномост, дорога перекрыта. Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по факту разрушения моста. Надзорные органы дадут оценку содержанию и ремонту сооружения.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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