Премьер Абхазии заявил о невозможности восстановления обрушенного в Кодорском ущелье моста

СУХУМ, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил о невозможности восстановления моста через реку Кодор в селе Генцвиш, который связывал две военные части и ряд сел Кодорского ущелья с Сухумом. Об этом он сказал на совещании у президента в понедельник, которое транслировалось в эфире Абхазского государственного телевидения.

Ранее сообщалось, что мост через реку Кодор в высокогорье обрушился 1 июля в связи с подмывом грунта водами реки во время паводка. В результате отрезанными от Сухума оказались несколько сел и две военные части Погрануправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье. Временную схему движения решено реализовать по расположенному поблизости старому мосту через Кодор.

"Приступить к восстановлению моста практически невозможно, поскольку для этого нужна крупногабаритная гусеничная техника, а она туда попасть никак не может. Нам нужно на этом этапе приобрести средний автодорожный разборный мост (САРМ), и ближайшее место, где он изготавливается, город Таганрог. Для того чтобы перекрыть упавший мост, нужно 32,5 метра САРМа, его средняя стоимость примерно 9,2 млн рублей, плюс доставка тремя тралами - еще 300 тыс. рублей. Будем изыскивать средства", - сказал Анкваб.

Президент отметил, что возникшая с мостом проблема требует "быстрейшего решения". "Наверное, есть смысл переговорить с руководителями Погрануправления ФСБ России. Если необходимо, я готов подключиться и связаться сам лично с Погранслужбой и Министерством обороны РФ, чтобы решить эту проблему вместе. Не исключено, что такой специальный мост может находиться у них на складах", - отметил Бжания.