Пожар произошел в отеле в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в отеле на Садовой улице в центре Санкт-Петербурга, проводится эвакуация людей. Об этом сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"В 00:05 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, улица Садовая, д. 62А. По предварительной информации, в отеле "Холидей Инн" происходит горение в номере. Производится эвакуация людей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте работают 37 пожарных и восемь единиц техники.

Как сообщили позже в городском главке МЧС, в 00:27 мск возгорание удалось локализовать. "В номере площадью 20 кв м происходило горение постельных принадлежностей на площади три кв м. <…> В 00:27 мск пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали", - сказали в ведомстве.