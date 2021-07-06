В городе Горячий Ключ на Кубани вводят режим ЧС из-за подтоплений

ТАСС, 6 июля. Власти города Горячий Ключ в Краснодарском крае вводят режим чрезвычайной ситуации в связи с повышением уровня воды в местной реке и подтоплением 25 домовладений. Об этом сообщил во вторник в Instagram глава города Сергей Белопольский.

"В Горячем Ключе вводим сейчас режим ЧС по подтоплению. Датчики на притоках Псекупса сигнализируют о повышении уровня воды. Самая сложная ситуация сложилась в ст. Пятигорской, там подтопило около 25 домовладений. Людей сейчас эвакуируем в пункт временного размещения в 11 школе", - написал Белопольский.

Вода в реке Псекупс поднялась до отметки 420 см, что является опасным явлением. В городе запущена система оповещения.

В пресс-службе администрации Горячего Ключа ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших при подтоплениях нет.

Министерство ГО и ЧС по Краснодарскому краю ранее сообщало, что циклон, действовавший на территории Сочи и вызвавший дожди и подтопления, в течение 6 и 7 июля пройдет по всей территории Краснодарского края, объявлено экстренное предупреждение. В понедельник осадки также прошли в Славянском районе края, подтоплены 195 придомовых территорий, из них в 80 домовладений зашла вода. На ряде участков федеральных трасс региона перекрыто движение транспортных средств из-за выпавших осадков и сходов селей.

Горячий ключ - курорт в Краснодарском крае с населением 41,6 тыс. человек.