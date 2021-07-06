Неизвестные сообщили о минировании более 100 детских садов в центре Москвы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании 107 детских садов в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные сообщили о минировании 107 детских садов в центре Москвы. В результате обследования никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность сообщившего о минировании.