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Неизвестные сообщили о минировании более 100 детских садов в центре Москвы

В ходе проверки никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании 107 детских садов в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные сообщили о минировании 107 детских садов в центре Москвы. В результате обследования никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность сообщившего о минировании.

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