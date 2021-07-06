На севере Москвы загорелась крыша административного здания

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пожар начался в административном здании на Волоколамском шоссе на севере Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: Волоколамское шоссе, д. 5, в административном здании начался пожар. Происходит открытое горение с крыши", - сказал собеседник агентства, добавив, что с места пожара идет густой черный дым. Пожару присвоен первый из пяти номер сложности.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России уточнили, что площадь пожара составляет 50 кв. м.

"Происходит загорание обрешетника кровли двухэтажного кирпичного здания. Предварительная площадь составляет 50 кв. метров. Со слов администрации людей внутри здания нет", - сказал собеседник агентства.

Сил и средств на месте достаточно, добавили в главке. Информация о пострадавших не поступала.

Пожар возник днем во вторник. Открытое горение происходит на крыше. С места происшествия идет густой черный дым. Пожару присвоен первый из пяти номер сложности, уточнил источник ТАСС в экстренных службах.

По данным из открытых источников, по данному адресу находится центральный офис туроператора Pegas Touristik, группа компаний "АрхивПро", магазин светотехники.

В новость внесены изменения (12:27 мск) - добавлен комментарий ГУ МЧС.