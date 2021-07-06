Режим ЧС ввели в Комсомольске-на-Амуре в ожидании паводковой волны

ХАБАРОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Власти в Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС из-за прогнозируемого повышения воды в Амуре. Об этом сообщается во вторник на сайте администрации города.

"На территории Комсомольска-на-Амуре введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято из-за приближающегося к городу гребня Амурского паводка. У города Юности его ожидают 14-18 июля с уровнем воды в 500-600 см. При этом неблагоприятный уровень Амура для Комсомольска составляет отметку в 450 см, опасный уровень - 650 см", - говорится в сообщении.

В городе продолжают готовиться к паводку. Все готово для тампонирования выпусков ливневой канализации на нескольких улицах. Эта работа будет проведена при поднятии уровня воды до 650 см. Уже затампонировали выпуск ливневой канализации на улице Безымянной. Провели инспекцию всех защитных сооружений, создали запасы грунта для закрытия проранов в дамбах. Проверили готовность насосной техники, власти дополнительно запрашивают такое оборудование у правительства Хабаровского края. Дачников садоводств и жителей ряда поселков, которые могут оказаться в зоне подтопления, оповещают.

"Подготовлен к развертываю пункт временного размещения граждан. В случае необходимости могут быть развернуты еще шесть ПВР", - говорится в сообщении.

Масштабный паводок на Амуре пережила соседняя с Хабаровским краем Амурская область, там обстановка стабилизируется. Повышение уровня воды в Амуре у Хабаровска ожидается, по уточненному прогнозу гидрологов, 8-10 июля. Уровень поднимется до 500-550 см при опасном в 600 см. В городе развернули первые ПВР.

В зону подтопления при прохождении июльской паводковой волны попадут Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и еще шесть районов, расположенных ниже по течению реки.