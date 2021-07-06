БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июля. /ТАСС/. Паводок в Амурской области предварительно нанес ущерб на сумму 4 млрд рублей. По информации губернатора Василия Орлова, от стихии пострадали почти 1 тыс. домов, в которых проживало 2,5 тыс. человек, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Предварительный ущерб от паводка в Приамурье оценивается в 4 млрд рублей. С прохождением паводка в Приамурье не было допущено случаев гибели граждан, были единичные случаи гибели животных, как правило из-за халатности владельцев животных. Подтопленными было 975 домов, в которых проживало более 2,5 тыс. человек, пострадало более 2 тыс. приусадебных участков", - цитирует пресс-служба губернатора.

По предварительным данным, паводок нанес ущерб дорожной сети на сумму около 1,2 млрд рублей, 1,8 млрд рублей требуется на капремонт и переселение граждан из аварийного жилья, 300 млн рублей необходимы для единовременных выплат гражданам за утраченное имущество, 700 млн рублей - сумма предварительного ущерба сельхозтоваропроизводителей. "За выделением этих средств из резервного фонда регион обратился в правительство РФ", - отметили в пресс-службе.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. В регионе остаются подтопленными 87 жилых дома, 477 приусадебных участков, девять автомобильных дорог.