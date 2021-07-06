Прошло предварительное слушание по делу генерала СК Музраева прошло,

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Предварительное слушание завершилось в Южном окружном военном суде по делу в отношении бывшего руководителя управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, арестованного вместе с местным бизнесменом по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова, суд удалился в совещательную комнату до 10 утра 7 июля, сообщили в пресс-службе суда.

"Предварительное слушание по уголовному делу в отношении Музраева Михаила Кандуевича и Зубкова Владимира Владимировича завершилось, суд удалился в совещательную комнату до завтра до 10:00", - сказано в сообщении.

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30, ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению: пять участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, после задержания давший показания на генерала СК. Дело было передано для дальнейших следственных действий в ФСБ России.

По делу были арестованы Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков. Генералу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия"), а также ч. 1 ст. 285 ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы") УК РФ.