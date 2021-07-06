В здании горсовета Киева взрывчатку не нашли

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Специалисты проверили здание горсовета украинской столицы после того, как во вторник неизвестный сообщил о его минировании. Взрывчатка не обнаружена, сообщили на официальном сайте горсовета.

"В здании Киевского городского совета взрывчатки не обнаружено. Анонимное сообщение о минировании здания - фиктивное", - говорится в сообщении. Уточняется, что после проверки работа постоянных комиссий горсовета была продолжена.

Ранее во вторник заместитель мэра украинской столицы Владимир Бондаренко сообщил о частичной эвакуации из здания Киевского городского совета в связи с поступлением сообщения о минировании. По его словам, неизвестный, сообщивший о взрывчатке, требовал выкуп в размере 0,5 биткойна (около $17 215).