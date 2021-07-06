{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В здании горсовета Киева взрывчатку не нашли

Анонимное сообщение о минировании здания оказалось фиктивным, отметили в совете

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Специалисты проверили здание горсовета украинской столицы после того, как во вторник неизвестный сообщил о его минировании. Взрывчатка не обнаружена, сообщили на официальном сайте горсовета.

"В здании Киевского городского совета взрывчатки не обнаружено. Анонимное сообщение о минировании здания - фиктивное", - говорится в сообщении. Уточняется, что после проверки работа постоянных комиссий горсовета была продолжена.

Ранее во вторник заместитель мэра украинской столицы Владимир Бондаренко сообщил о частичной эвакуации из здания Киевского городского совета в связи с поступлением сообщения о минировании. По его словам, неизвестный, сообщивший о взрывчатке, требовал выкуп в размере 0,5 биткойна (около $17 215).

Теги
Украина
В Адыгее подъем уровня реки подтопил 46 домов и 51 приусадебный участок
В МЧС сообщили об эвакуации одного человека
В Адыгее подъем уровня реки подтопил 46 домов и 51 приусадебный участок
Читать полностью