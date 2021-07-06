СМИ: в Сомали боевики из "Аш-Шабаб" захватили город Бадвейн

ПРЕТОРИЯ, 6 июля. /ТАСС/. Боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" захватили город Бадвейн на севере Сомали вблизи границы с Эфиопией. Об этом сообщил сомалийский портал Gubjug News со ссылкой на очевидцев.

Во второй половине дня отряды "Аш-Шабаб" вошли в Бадвейн спустя менее 12 часов после того, как город был отбит у них правительственными силами, отмечает портал. По его словам, уходу армейских частей из Бадвейна предшествовали упорные бои.

Бадвейн находился под контролем "Аш-Шаба" с минувшего апреля. Однако утром 6 июля боевики покинули его без боя при подходе сомалийской армии. Затем, как передает "Губджуг ньюс", террористы перерезали пути снабжения Бадвейна и задержали продвижение армейской колонны, которая должна была укрепить позиций правительственных частей в городе. Вслед за этим террористы атаковали Бадвейн.

"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.