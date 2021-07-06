Неизвестный обстрелял журналиста в Нидерландах

ГААГА, 6 июля. /ТАСС/. Неизвестный в Амстердаме обстрелял журналиста Питера де Вриса, который в результате получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Об этом сообщила во вторник в Twitter полиция города.

"В Питера де Вриса стреляли, - говорится в сообщении. - Он доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Детективы открыли широкомасштабное расследование".

По данным СМИ, журналист был приглашенным гостем на одной из телепрограмм. Стрельба была открыта на улице после того, как он покинул студию. Очевидцы утверждают, что в общей сложности было сделано не менее пяти выстрелов, причем как минимум один задел голову де Вриса.

Согласно источникам, на одной из трасс недалеко от Амстердама полиция задержала одного человека, который подозревается в причастности к нападению.

Де Врис - известный криминальный репортер, выступавший в качестве эксперта при расследовании ряда уголовных дел. Журналист находился под защитой полиции на протяжении достаточно долгого времени. Он утверждал, что входил в черный список лидера криминального картеля "Ангелы смерти" Ридуана Тахи, арестованного в 2019 году в ОАЭ и позже переданного Нидерландам.