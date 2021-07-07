Полиция Нью-Йорка разыскивает мужчину, напавшего в июне на туристку из России

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка разыскивает мужчину, который в конце июня попытался ограбить женщину в одном из центральных районов города. Как уточняет во вторник телекомпания CBS, речь идет о 31-летней туристке из России.

"Разыскивается в связи с попыткой ограбления", - говорится в заявлении полицейского управления Нью-Йорка в Twitter. К публикации прикреплена видеозапись нападения неизвестного темнокожего мужчины на двух женщин.

Правоохранители отмечают, что у одной из них нападавший пытался отнять сумочку. Инцидент произошел вечером 26 июня на одной из улиц в нью-йоркском районе Манхэттен.

Как уточняет местное отделение CBS, пострадавшая оказалась туристкой из России, которая приехала в Нью-Йорк по приглашению своей 33-летней подруги. С "сильным рассечением затылка" россиянка была госпитализирована. Ее подруга, отмечает CBS, также пострадала от ударов в лицо. Телекомпания не уточняет нынешнее состояние женщин.