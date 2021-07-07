Дипломаты РФ готовы помочь россиянке, подвергшейся нападению в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Дипломаты генконсульства РФ в Нью-Йорке готовы оказать помощь российской туристке, пострадавшей при попытке ограбления в конце июня. Об этом ТАСС сообщили во вторник в российском диппредставительстве.

В генконсульстве РФ подчеркнули, что к настоящему моменту соответствующих обращений от пострадавшей не поступало. В диппредставительстве подчеркнули, что "готовы оказать всю необходимую помощь" в случае, если россиянка обратится к дипломатам.

Ранее полиция Нью-Йорка распространила видеозапись, на которой запечатлено, как неизвестный темнокожий мужчина пытается ограбить на улице двух женщин. Инцидент произошел вечером 26 июня на одной из улиц в нью-йоркском районе Манхэттен. Как уточняет местное отделение телекомпании CBS, одна из пострадавших оказалась 31-летней туристкой из России, которая приехала в Нью-Йорк по приглашению своей 33-летней подруги. Неизвестный скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.