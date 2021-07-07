В Чите задержали подозреваемого в убийстве женщины и ранении мужчины

ЧИТА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в среду задержали в Чите 56-летнего жителя по делу об убийстве женщины и ранении мужчины в одном из дворов города, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Забайкальскому краю.

Сообщение о стрельбе поступило утром 6 июля, приехавшие на вызов сотрудники полиции нашли в стоящем автомобиле тело женщины. Также с места происшествия в больницу доставили мужчину с огнестрельными ранениями.

"В ходе совместной работы следователей СК и сотрудников уголовного розыска полиции удалось установить, что к убийству может иметь причастность 56-летний мужчина, проживающий в доме, во дворе которого совершено преступление. Сегодня ночью сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали мужчину в одном из частных домов поселка Каштак в Чите. При обыске у мужчины изъято самодельное стреляющее устройство и несколько патронов к нему", - говорится в сообщении.

Мужчина признался в убийстве, его задержали на 48 часов. Как уточнили в пресс-службе УМВД по региону, задержанный имеет судимость. В видео с задержания подозреваемого, которое опубликовала пресс-служба ведомства, мужчина признается, что выстрелил в сидевших в машине людей из-за того, что они ночью громко слушали музыку.