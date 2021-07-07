В семи районах Колымы из-за угрозы лесных пожаров продлили экстренное предупреждение

ТАСС, 7 июля. Спасатели объявили на 8-10 июля экстренное предупреждение в семи районах Магаданской области в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили журналистам в Пожарно-спасательном центре Колымы.

"Объявлено предупреждение на 8-10 июля 2021 года в Хасынском, Сусуманском, Омсукчанском, Тенькинском, Среднеканском, Ягоднинском, Северо-Эвенском городских округах", - сказали в центре.

Ранее предупреждение о пожарной опасности было объявлено в тех же районах на 5-7 июля.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в указанных районах наблюдается высокая пожарная опасность IV класса. Там установилась жаркая погода, температура воздуха выше 25 градусов.

Пожароопасный сезон в Магаданской области в этом году официально начался 14 мая. Он подразумевает запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ. Необходимо убирать за собой мусор, поскольку он может стать причиной возгорания. Предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. В прошлом году на территории Магаданской области были зафиксированы одни из самых крупных в России лесных пожаров. В этом году такой ситуации пока не наблюдается.