Более 20 поселков в Красноярском крае остались без света после шквала

КРАСНОЯРСК, 7 июля. /ТАСС/. Энергетики восстанавливают электроснабжение 24 поселков в Балахтинском и Новоселовском районах Красноярского края, оставшихся без света из-за шквалистого ветра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Россети Сибирь".

Сильная гроза и шквалистый ветер обрушились на регион вечером во вторник. Оказались повреждены пять опор воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ "Малый Имыш - Новоселовская".

"Жители 24 населенных пунктов в настоящий момент находятся без электричества. Аварийно-восстановительные работы не прекращались всю ночь и сейчас проходят в усиленном составе: вместе с бригадами "Красноярскэнерго" работают бригады и техника "МЭС Сибири", "Кузбассэнерго-РЭС", "Хакасэнерго" и подрядных организаций. Всего задействовано 44 сотрудника, 16 единиц спецтехники", - собщили в пресс-службе.

Число оставшихся без света людей пока не сообщается.

В компании уточнили, что социально значимые объекты запитываются от 18 передвижных дизель-генераторных установок, энергоснабжению больниц с covid-пациентами ничто не угрожает. Координация аварийно-восстановительных работ осуществляется оперативным штабом под руководством генерального директора "Россети Сибирь" Павла Акилина при взаимодействии с главами районов и МЧС.

По прогнозам синоптиков, грозы, шквалистое усиление ветра до 24 м/с, местами град сохранятся.