В Челябинске осудили членов преступной группы за хищение денег при продаже автозапчастей

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Суд в Челябинске приговорил семерых местных жителей на сроки от 3,5 года до четыре лет заключения условно, признав их виновными в хищении около 1,8 млн рублей у 109 россиян под видом продажи автомобильных запчастей через интернет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении семи жителей Челябинска. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 159 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину") УК РФ. <...> Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет шести месяцев до четырех лет условно, с испытательным сроком четыре года", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, участники организованной группы подыскивали в интернете объявления о покупке автозапчастей для различных моделей легковых машин. Они созванивались с покупателями, представлялись сотрудниками магазинов и авторазборов, расположенных в Санкт-Петербурге, убеждали в необходимости приобрести товар и перечислить предоплату либо полную стоимость покупки, обещая выслать запчасти транспортной компанией. Полученные деньги делили. Всего было похищено 1 млн 786 тыс. 100 рублей у 109 граждан, проживающих в Московской области, Иркутске, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Самаре и других городах.

В прокуратуре пояснили, по части эпизодов уголовное дело прекращено, так как стороны примирились после возврата денег. Финансовые требования остальных потерпевших удовлетворены в полном объеме судом.