Четыре человека задержали за избиение журналистов на акции против ЛГБТ-сообщества в Грузии

ТБИЛИСИ, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали еще четырех человек по факту нападения и нанесения телесных повреждений журналистам на митинге противников ЛГБТ-сообщества, прошедшем в Тбилиси в понедельник. Об этом в среду сообщили в ведомстве.

"Сотрудники департамента полиции Старого Тбилиси МВД в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий по факту незаконного воспрепятствования профессиональной журналисткой деятельности с угрозой насилия, а также сопряженного с насилием, в том числе в составе группы, задержали четырех человек: А. Н. 1983 года рождения, Т. Д. 1999 года рождения, И. К. 1986 года рождения и Т. Х. 1996 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным МВД, двое задержанных избили съемочную группу телеканала "ТВ Пирвели" во время погромов в офисе неправительственной организации "Стыдно", а еще два человека задержаны за нападение на оператора телеканала "Мтавари архи". Задержанным грозит лишение свободы сроком до шести лет. В общей сложности по делу о нападении на журналистов задержаны семь человек.

Возвращение флага ЕС

Спикер парламента Грузии Кахабер Кучава сам повесил перед зданием законодательного органа новый флаг Евросоюза вместо того, который во вторник сняли и сожгли противники ЛГБТ-сообщества.

"Интеграция в европейские и евроатлантические структуры является историческим выборов грузинского народа, и мы обязательно будем идти вперед на этом пути! Неприемлемым является снятие флага Евросоюза. Наши стратегические партнеры всегда стоят на страже суверенитета Грузии и территориальной целостности. Их вклад в развитие Грузии неоценим", - написал Кучава в среду на своей странице в Facebook.

Организация "Тбилиси прайд", работающая в сфере защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества, в понедельник планировала устроить в Тбилиси на проспекте Руставели "марш чести". Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте, чтобы не дать возможность провести этот марш. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ-сообщества стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ.

Позже митингующие ворвались в офис организации "Тбилиси прайд", а также устроили погром в здании организации "Стыдно". Противники ЛГБТ-сообщества разошлись поздно вечером. Их действия осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Кахабер Кучава и глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.