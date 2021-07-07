Пьяный водитель врезался в машину ДПС в Москве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Нетрезвая женщина за рулем иномарки столкнулась с автомобилем ДПС в Москве и попыталась скрыться. Как сообщается на сайте "МВД-Медиа", в результате погони женщина была задержана.

"В Москве на улице Юных Ленинцев с автомобилем сотрудников ДПС ГИБДД УВД по Юго-восточному административному округу столичного ГУ МВД России совершила столкновение иномарка, водитель которой попытался скрыться с места аварии. В результате непродолжительной погони машину нарушителя удалось остановить. За рулем оказалась 32-летняя жительница столицы", - сообщается на сайте.

Полицейские установили, что у женщины нет водительских прав, а ранее она привлекалась к ответственности за управление машиной в нетрезвом состоянии. Женщина прошла освидетельствование на состояние опьянения, которое показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,484 мг/л.

В отношении нее был составлен ряд административных материалов, в том числе за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, отсутствие полиса ОСАГО, отсутствие документов на транспортное средство, управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, выезд на полосу встречного движения, а также нарушение расположения транспортного средства на проезжей части дороги.